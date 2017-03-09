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Экономика
09.03.2017
FINANCE.TUT.BY
В 1,6 раза меньше, чем у россиян. Как получки белорусов отличаются от доходов соседей

Средняя январская зарплата белорусов упала до 720,7 рубля.

Получки выросли только в трех районах, а в остальных упала. Больше всего по-прежнему зарабатывают специалисты, которые заняты в сфере информационных технологий и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3,4 тысячи рублей.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как получки белорусов отличаются от заработков в соседних странах.

В России средняя зарплата в январе составила 1166 рублей, рост к аналогичному периоду 2016 года — 8,3%.

В Украине в прошлом месяце в среднем получали 424 рубля. Это на 7,2% меньше, чем в декабре 2016 года. Самая высокая зарплата была у работников авиационной отрасли — 1920 рублей. Самую низкую зарплату получали работники почты и курьеры — 235 рублей.

В Казахстане, который является нашим партнером по Таможенному союзу, в январе в среднем получали 825 рублей. Эта сумма на 19,8% меньше, чем в декабре прошлого года.

В Польше в январе зарабатывали около 2000 рублей.

В Литве средняя зарплата до уплаты налогов составляет 1660 рублей. В Латвии в среднем зарабатывают 1730 рублей (сумма до уплаты налогов). Самые большие зарплаты у сотрудников финансового сектора, страховых компаний, ИТ-компаний и телекоммуникаций, энергетической отрасли.

В Эстонии средняя зарплата составляет 2300 рублей. Самые высокие зарплаты получают специалисты, занятые в сфере информации и связи, а также в сфере финансов и страхования.

 
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