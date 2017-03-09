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09.03.2017
Александр Старикевич
Что за игру затеяла власть
(часть 2)

В феврале у некоторых представителей демократической общественности развилась острая двусторонняя эйфория.

«Марш нетунеядцев» в Бресте. Фото TUT.BY

С одной стороны, этому поспособствовала относительная (если честно – очень относительная) массовость уличных выступлений в Минске и областных центрах. Плюс – удачная оборона Куропат от очередной стройки.

С другой, некоторое смятение умов вызвала столь же относительная толерантность власти по отношению к своим оппонентам. В результате некоторые вообразили себя уже сидящими за полноценным «круглым столом» с Александром Лукашенко и на равных обсуждающими переустройство страны.

В отдельных случаях фантазия разыгралась до такой степени, что стала услужливо рисовать картины скорого ухода главы государства на покой. Ага, конечно. Вот только посеет весной помидоры и арбузы, чтобы преемнику было что осенью собрать.

Поэтому, когда после некоторой паузы власть отреагировала в привычном для себя стиле – задержаниями активистов и демонстрацией очередного пропагандистского кино – разочарование оказалось чрезвычайно велико. К тому же в эфире ОНТ зазвучали призывы свернуть либерализацию. Финита ля комедия?

К сожалению, высока вероятность, что впоследствии власть именно так и поступит. Однако пока подобные выводы, возможно, являются преждевременными. И вот почему.

Политолог Валерий Карбалевич, комментируя пару недель назад «Салідарнасці» акции протеста, отметил:

– Если так пойдет дальше, то люди могут начать терять страх.

Разумеется, это понимало и руководство страны. И поскольку от плюшек, которые обеспечивает нахождение у власти, ни Лукашенко, ни его соратники отказываться не собираются, они сделали предсказуемый ход: плеснули воды на едва начавший разгораться огонёк протестов.

Честно говоря, странным был бы другой сценарий: если бы президент, силовики и пропагандисты безучастно наблюдали за нарастанием уличной активности. Они свою задачу сейчас видят в том, чтобы февральские тысячи в марте и далее не превратились в десятки тысяч.

Поэтому публичная обработка недовольных ведется, как минимум, по двум направлениям: устрашить и посулить. Уже обещано внесение изменений в скандальный декрет, которые должны устранить несправедливости. А тем, кому этого недостаточно, напомнили, что репрессивный аппарат никуда не делся и в любой момент может отправить особо отличившихся хоть за решетку, хоть в психушку.

Эта психическая атака направлена, в первую очередь, не на активистов оппозиционных структур, а на потенциальных новых лидеров протестов, которые раньше пороха не нюхали. Можно ожидать, что в ближайшее время будут предприняты и другие превентивные меры.

Власть претендует на то, чтобы либерализация проходила даже не по её сценарию, а под её «конвоем». Любые шаги вправо-влево чреваты «стрельбой без предупреждения». Никто не собирается без боя сдавать бразды правления – с чего бы вдруг?

Что за игру затеяла власть (часть 1)

Но и повторение «19 декабря» для руководства Беларуси – нежелательный вариант. По вполне прагматичным соображениям: Лукашенко продает Западу свою недостаточную лояльность России и наоборот. Массовые репрессии способны вновь испортить улучшающиеся отношения с Евросоюзом и США, а, значит, сильно осложнить торг с Кремлём. В то же время, оказавшись в ситуации «или – или», Лукашенко выберет сохранение власти любой ценой.

Поэтому история с нынешней «либерализацией» – на тоненького. Оборваться она может в любой момент и по десятку причин.

И так будет всегда, пока общество пребывает в атомизированном состоянии. Ведь в реальности знаменитое описание революционной ситуации распространяется и на эволюционную. У нас же пока верхи все ещё могут управлять по-старому, поскольку недовольство низов своей жизнью носит весьма ограниченный характер.

Так что, всем нам нужно меньше надеяться на власть и больше – на себя.

 
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