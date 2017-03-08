Минкультуры – о том, почему не может повлиять на принятие решений о строительстве в Куропатах

«Находятся за пределами компетенции».

Установленные границы зон охраны никаким образом не приводят к утратам значимости места памяти, заявили БЕЛТА в Минкультуры Беларуси.

В ведомстве рассказали, что в 2004 году Министерством культуры была утверждена схема зон охраны историко-культурной ценности «Место гибели жертв политических репрессий в урочище Куропаты Минского района Минской области» на период до разработки градостроительной документации стадии «Детальный план».

Спустя практически 10 лет после разработки этого документа возникла объективная необходимость его актуализации и переработки, что было обусловлено несколькими факторами.

«Установленные границы зон охраны никаким образом не приводят к утратам отличительных особенностей и значимости места памяти. Кроме того, принятое решение позволяет решить градостроительные задачи и обеспечить устройство въезда на территорию, предназначенную для создания мемориальной зоны.

Проектные предложения по созданию мемориала были предварительно рассмотрены совместно с Минским горисполкомом», - добавили в Минкультуры.

В связи с тем, что участок по ул. Мирошниченко, 49 расположен за границами зон охраны историко-культурной ценности, принятие решений по возможности строительства на нем находится за пределами компетенции Министерства культуры, заключили в ведомстве.

Напомним, 6 марта после двух недель противостояния активисты убрали палаточный лагерь возле стройки бизнес-центра на улице Мирошниченко — через дорогу от мемориала Куропаты.