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Общество
08.03.2017
Салiдарнасць
О расхождении «рельсов»: «По всем фронтам братья нагибают»

Второй день Байнет массово обсуждает новость о том, что Россия строит дотационные паромы, чтобы не зависеть от тарифов Белорусской железной дороги.

Новость настолько зацепила форумчан, что они, не унимаясь, выдают все новые версии развития событий. Предлагаем пятерку самых популярных мнений и реплик на открытой дискуссионной площадке talks.by.  

«Сливают бацьку. Это ему не местную «картоху» перебирать, решая кто будет сидеть, а кто успешный бизнесмен и просто друг президента».

«Мало-помалу вырисовывается картина, которая говорит нам, что вначале, опираясь на плечо, а потом и вдавливая лицом в землю, Россия за счет всех своих соседей пытается встать с колен. И никакие США тут не при чем».

«По всем фронтам братья нагибают ненагибаемого. Еще чуть-чуть и не останется рычагов давления».

«Все веселее и веселее. Объезд».

«Вот и сказки конец. Последний заработок уплывает».

 
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