«Печальный день настал»: как на Мальте рухнуло в море знаменитое Лазурное окно

Мальта лишилась природного аттракциона для туристов: на острове Гоцо рухнуло в море Лазурное окно, где снималась «Игра престолов».

Утром 8 марта после сильного шторма обрушилось Лазурное окно - 28-метровая известняковая арка естественного происхождения, сообщает The Times of Malta.

Накануне на Мальту пришел шторм. По утверждению жителя деревни Шаара, который отправился на берег фотографировать бурю, Лазурное окно рухнуло примерно в 9:40: «Под окном было бушующее море. Внезапно арка рухнула в него, подняв тучу брызг. Когда брызги осели, скала тоже исчезла», отмечает newsru.com.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил в Twitter: «Составлявшиеся годами отчеты показывали, что этот памятник природного ландшафта может быть сильно поврежден неизбежной естественной коррозией. Этот печальный день настал».

Представители властей острова заявили, что с этой утратой Гоцо потерял «часть себя», но заверили, что здесь есть что посмотреть, кроме Лазурного окна.