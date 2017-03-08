Администрация Трампа — о правах человека в Беларуси: «Власти действуют с полной безнаказанностью»

В Беларуси по-прежнему невозможна смена власти путем выборов. Отсутствие системы сдержек и противовесов приводит к злоупотреблению ее представителями.

Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека в 2016 году, в посвященном Беларуси разделе. Документ подписан новым Госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

В документе указывается, что в Беларуси до сих пор так и не расследовали случаи исчезновения политических оппонентов власти, а экс-политзаключенные остаются ограниченными в своих правах.

Силовые структуры превышают полномочия. Задержанные подвергаются жестокому обращению в ходе следствия и в тюрьмах, условия содержания в которых остаются плохими.

Граждане страны подвергаются преследованию и задержаниям за критику власти, за участие в акциях протеста. Судебную систему страны по-прежнему нельзя назвать независимой.

Нарушаются гражданские права и свободы, включая свободу слова, печати, собраний, ассоциаций и религии.

Невозможность получить официальную регистрацию грозит политическим партиям, правозащитным и неправительственным организациям уголовным преследованием.

В докладе также указывается на факты насилия и дискриминации в отношении женщин, детей, людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией; на нарушение прав лиц с ограниченными возможностями; этнических меньшинств; лиц, живущих с ВИЧ / СПИДом.

«Власти на всех уровнях действовали с полной безнаказанностью и не в состоянии принять меры по судебному преследованию или наказанию должностных лиц в государственных и силовых структурах, которые совершили нарушения прав человека», — говорится во вступительной части к докладу.

Раздел, посвященный Беларуси, насчитывает 56 страниц с перечислением фактов нарушения прав человека в стране.