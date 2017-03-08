Две тысячи девушек пробежали по проспекту Независимости

Восьмого марта по перекрытому главному проспекту Беларуси пробежало 2 тысячи девушек, которых приветствовали звезды спорта и высокопоставленные чиновники.

Женский забег Beauty Run носил не только развлекательный и праздничный характер. Он был призван обратить внимание общества на проблему насилия в семье. Поддержать инициативу пришли глава Минска Андрей Шорец, министр спорта Александр Шамко, а также спортсменки Алина Талай и Марина Арзамасова, сообщает TUT.BY.

Всем без исключения бегуньям на финише вручили памятные медали и цветы, а призеры получили также деньги и подарки от спонсоров. Подарки вручили и тем девушкам, которые пробежали в самых оригинальных костюмах.