Тимати пришлось удалить фото из роскошного самолета Кадырова #занашиналоги

Российский рэпер Тимати опубликовал в Instagram фотографию, которую он сделал в частном самолете своего друга- главы Чечни Рамзана Кадырова.

Она появилась на странице Тимати в Instagram 7 марта. На снимке рэпер сидит на кровати рядом с открытой дверью, за которой виден интерьер самолета. Под фото написано: «Когда накануне 8 Марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната».

Сообщение сопровождается ником Кадырова в Instagram и двумя смайликами.

Спустя время по неизвестным причинам Тимати удалил снимок.

Скриншот записи сделала политолог Анна Велликок, которая опубликовала снимок в твиттере в ночь на 8 марта: «Когда ты Кадыров и стараешься не палить своё имущество, а Тимати выкладывает фотки интерьера твоего личного самолёта #занашиналоги».

Тимати близко общается с Кадыровым и не раз это подчеркивал. К примеру, на днях он в Грозном отплясывал лезгинку в дуэте с продюсером Яной Рудковской по случаю показа модного дома Firdaws — старшая дочь главы Чечни, 18-летняя Айшат, презентовала коллекцию вечерних нарядов.