При атаке боевиков на госпиталь в Кабуле погибли более 30 человек

Об этом сообщило министерство обороны Афганистана, передает Associated Press.

— Более 50 человек пострадали, — сообщил официальный представитель военного ведомства страны.

По его словам, спецслужбы вернули здание госпиталя под полный контроль, боевые действия окончены.

В атаке на медучреждение, расположенное в непосредственной близости от посольства США, приняли участие по меньшей мере пять террористов, один из которых взорвал пояс смертника у входа в госпиталь.

Агентство «Синьхуа» сообщило еще об одном взрыве, прогремевшем позже. Предполагается, что взорвался заминированный автомобиль на стоянке около госпиталя.

В Twitter-аккаунте афганского телеканала TOLOnews сообщается, что пять переодетых медработниками злоумышленников прорвались в здание госпиталя. Имело место столкновение между силами безопасности и нападавшими, рассказал журналистам сотрудник больницы.

К полудню военные и полиция освободили от боевиков пять этажей семиэтажной больницы. Большинству раненых оказывается медицинская помощь в самом госпитале, часть перевезены в другие леченые учреждения.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.