Перфоманс феминисток у Кремля: «200 лет мужчины у власти - долой!»

Группа феминисток из Москвы и Санкт-Петербурга в Международный женский день 8 марта провела протестную акцию у стен Кремля.

Девушки растянули транспарант и зажгли файеры, забравшись на крышу грота в Александровском саду. Семеро активисток задержаны, сообщает ВВС.

На транспаранте, который растянули феминистки, было написано «200 лет мужчины у власти - долой!».

Как рассказала активистка Катрин Ненашева, проводившие акцию активистки Елена Тищенко и Ксандра Орлова задержаны и доставлены в ОВД. По словам Ненашевой, на 8 марта в городе запланировано еще несколько акций, однако о том, где они будут проведены и каково будет их содержание, она ничего не сказала.

- Девушки из Москвы и Петербурга объединились сегодня, чтобы показать - нас много, мы продолжаем говорить и не боимся этого делать. Лозунги в акции специально подбирались с наивными оттенками, они довольно просты, но, к сожалению, часто актуальны только в определённых сообществах. Сейчас на территории Кремля проходит ещё несколько акций, документации будут появляться в социальных сетях.

Четыре пары девушек с транспарантами также прошли внутрь комплекса Кремля, сообщила Ненашева. Некоторых из них, по ее словам, также задержали и увезли в ОВД, а полицейские во время задержания не применяли излишней силы.