Очевидцы: «Был бы это мужчина – никто бы за ним не бегал»

Минские контролеры выкачали безбилетницу в снегу. Шокирующее видео.

Судя по видео, контролеры, повалив женщину на землю, пытаются вырвать у нее из рук сумку. Особо активничают мужчины. Свидетели происходящего пытаются вмешаться: «Был бы это мужчина – никто бы за ним не бегал… Вот так доблестный Минсктранс ловит зайцев!».

Как еще недавно «отличались» контролеры

В феврале 2016 года в Барановичах на остановке «Ледовый дворец» разгорелся конфликт между тремя женщинами цыганской национальности и контролерами из-за того, что пассажирка, 22-летняя беременная Любовь Базылевич, не оплатила проезд (видео здесь).

Через три месяца суд огласил приговор двум женщинам, которые обвинялись в нападении на контролеров в городском автобусе. Он признал женщин виновными в насилии в отношении должностного лица, выполнявшего служебные обязанности. 22-летней Любови Базылевич назначили один год лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания сроком на два года. Ее свекровь получила три месяца ареста.

В декабре 2015-го в Минске девушка сбежала от контролера через окно троллейбуса. Она не оплатила проезд и отказалась выходить с контролерами через двери. Ее закрыли в салоне и вызвали милицию. «Заяц» сумела открыть окно и сбежать через него. Правда у контролера, который пытался ее остановить, осталась сумка безбилетницы.

Вскоре милиция дала официальный ответ вылезавшей через окно троллейбуса безбилетнице: «Контролеры ни в чем не виноваты».