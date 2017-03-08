Развод с подачи Йоханссон: «Это будет интересный процесс»

Скарлетт Йоханссон подала на развод с супругом Роменом Дориаком, сообщает New York Post.

Актриса с белорусскими корнями объявила о расставании двумя месяцами ранее, однако теперь она официально подала заявление на развод в Верховный суд Манхэттена. По ее словам, брак с Дориаком «безвозвратно разрушен».

Йоханссон также просит судью сделать ее основным попечителем для 3-летней дочери пары Роуз Дороти Дориак. Адвокат супруга актрисы сообщил, что Дориак намерен оспорить этот запрос и уехать в родную Францию, забрав дочь с собой.

— Это будет интересный процесс, — сказал он.

Ранее стало известно, что актриса теперь встречается с 45-летним режиссером Рупертом Сандерсом, у которого снималась в фильме «Призрак в доспехах». Также Скарлетт дала интервью Playboy, в котором заявила, что довольствоваться одним сексуальным партнером – противоественно.