Белоруски осваивают секретные приемы против мужчин-агрессоров

«Я не учу женщин драться и нападать, я учу отстаивать личные границы», — говорит Ольга Ланевская, единственная сертифицированная тренерка WenDo на постсоветском пространстве.

Ольга Ланевская. Источник фото: «Карта насилия»

Техника построена на эффекте неожиданности и молниеносной реакции, не на физической, а, скорее, на внутренней силе и желании постоять за себя. Еще канадские мигрантки, придумавшие WenDo в 1970-х, заметили, что недостаточно владеть только физическими приемами, и привнесли в технику такое понятие, как ассертивность, уважение своих и чужих границ.

– Физическое насилие – к слову, женщины примерно в 9 из 10 случаев страдают именно от близких людей – не случается неожиданно, всегда есть первые ласточки – экономический шантаж, психологическое давление, угрозы, двусмысленные шутки, — рассказывает Ольга Ланевская. — Чаще всего агрессор своим поведением «предупреждает» о возможности физического нападения. Очень важно научиться слышать и воспринимать серьезно поступающую информацию и с самого начала обрывать любые попытки подавления.

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