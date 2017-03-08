Путин поздравил женщин стихами, Лукашенко – феминистской прозой

Как президенты России и Беларуси официально с 8 марта поздравляли.

Владимир Путин процитировал стихотворение поэта Серебряного века Константина Бальмонта «О, женщина, дитя, привыкшее играть».

Отметив душевные качества россиянок, президент России сказал, что «очень точно и образно» о женщине написал Бальмонт:

Женщина – с нами, когда мы рождаемся,

Женщина – с нами в последний наш час.

Женщина – знамя, когда мы сражаемся,

Женщина – радость раскрывшихся глаз.

Александр Лукашенко, в свою очередь, считает, что этот праздник – «дань признательности и уважения нашим матерям, женам, дочерям, подругам и коллегам. Он приходит к нам с первыми днями весны как символ возрождения природы, торжества красоты и добра», сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Он, как и российский коллега в отношении своих соотечественниц, отметил душевные качества белорусок, и добавил:

– Сегодня мы благодарим представительниц прекрасной половины человечества за большой вклад во все сферы жизни общества. Неоценима ваша роль в развитии отечественного здравоохранения и образования, промышленности и сельского хозяйства, культуры и науки, системы государственного управления и бизнеса. Вы являетесь хранительницами семейных ценностей и передаете их подрастающему поколению.