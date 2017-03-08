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Экономика
08.03.2017
Россия строит дотационные паромы, чтобы «снять зависимость региона от тарифной политики ЖД Беларуси»

Железнодорожная паромная переправа Усть-Луга—Балтийск будет организована как государственно-частное партнерство. Для строительства и эксплуатации паромов создается проектная компания, блокпакет в которой получит ОАО РЖД.

В то же время, для поддержки конкурентоспособности переправы правительство предлагает отменить субсидии на железнодорожные перевозки между областью и остальной территорией России, сообщает «Коммерсантъ».

Всего на строительство государство готово выделить 5,1 млрд руб., для чего нужно внести корректировки в закон о бюджете, также готовится привлечение финансирования у Газпромбанка.

Грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паромный комплекс линии Балтийск—Усть-Луга действует с 2006 года. Сейчас на линии эксплуатируются два парома — «Балтийск» (оператор — ООО БФИ, дочерняя компания ОАО РЖД) и «Амбал» (оператор — «Аншип»), но в ближайшее время они должны быть списаны.

По данным «Infoline-Аналитики», основной объем перевозок в направлении Калининградской области обеспечивают ЛУКОЙЛ и «Татнефть» (бензин, дизтопливо, масла, мазут), а также «Русский уголь» (уголь). Обратно — порожние цистерны и некоторые виды сельхозпродукции (например, шрот). Всего грузопоток через переправу составляет до 1 млн тонн в год.

Решение о строительстве трех новых паромов было принято весной 2016 года. Появление новых судов должно обеспечить транспортную безопасность Калининградской области и снять зависимость региона от тарифной политики железных дорог Литвы и Беларуси. Общая стоимость трех паромов оценивается в 11 млрд руб., начать строительство собираются в 2017 году.

 
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