Александр Класковский: «Планируют ударить по вожакам»

Анархистам из Бреста дали сутки за «Марш нетунеядцев», а на БТ вышел пропагандистский фильм «Звонок другу», посвященный уличным протестам. С какой реакцией властей столкнутся участники следующих «маршей»?

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Политический обозреватель Александр Класковский отмечает, что столкнувшись с негодованием в обществе, вызванным «налогом на тунеядство», власть пошла двумя путями.

Во-первых, как следует из слов зампредседателя Палаты представителей Болеслава Пирштука, наверху решили продолжить переписывание декрета №3.

– Скажем прямо, его будут выхолащивать, чтобы под действие декрета попадало меньше обездоленных людей. Другой вопрос, что, видимо, будет продолжаться их унижение: все равно нужно будет куда-то идти, доказывать свою трудную жизненную ситуацию, – говорит эксперт.

Параллельно на участников «Маршей нетунеядцев» усиливается силовое воздействие – но точечное, констатирует политический обозреватель.

Большое внимание уделяется лидерам протестов, тем, кто имеет организационный потенциал. Потому не случайно, что в фильме телеканала «Беларусь 1» главный удар был направлен против Николая Статкевича и анархистов, представителям которых недавно присудили в Бресте административный арест.

– Я думаю, что пока расчет такой: с одной стороны, хотят рассеять базу протеста за счет ослабления явно неудачного и дубового документа. С другой — планируют ударить по вожакам («настоящих буйных мало»), – отмечает Александр Класковский.

Эффективна ли такая тактика? Собеседник не берется прогнозировать однозначно, но не исключает, что временного успеха этими действиями власти могут добиться и массовость предстоящих акций может уменьшиться.

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