За что я ненавижу 8 марта

«С праздником, дорогие женщины!» — эти слова разносятся со всех звуковоспроизводящих аппаратов и будят во мне жуткое раздражение. Да, я женщина. И я ненавижу 8 марта.

Причем ненавижу именно поэтому. Во-первых, мне сложно представить, что кому-то из представительниц слабого пола нужен специальный день, чтобы почувствовать себя женщиной — лично я с этим вполне успешно справляюсь в течение всего года. Ну а во-вторых, я искренне не вижу здесь повода для радости. То, что тебе не досталась при зачатии у-хромосома — так себе удача. Да и в целом женская участь не выглядит неоспоримым поводом для торжества.

Скажу честно, я пыталась как-то для себя реабилитировать этот день. Более того, я даже искала корни проблемы в своих детских комплексах. Но нет. Никаких психологических травм с 8 марта у меня не связано. Мой отец, как и все советские интеллигенты, этот праздник никогда не пропускал и каждый год одаривал все свое женское царство красными гвоздиками, которые, как герой фильма «Служебный роман», приносил в портфеле.

Глуповато-торжественный вид отца и торчащие из газеты красные головки цветов уже тогда вызывали во мне какой-то дискомфорт и ощущение неловкости ситуации. С того времени ни глупых, ни торжественных мужчин, я на дух не выношу. Как, впрочем, и гвоздики.

Вскоре эстафету отца перехватили более молодые особи. А поскольку брачные игры всегда интенсивнее родительской опеки, то к цветам (теперь это уже были розы) стали прилагаться и другие подарки — разной степени нужности, однако обязательно в сопровождении какого-нибудь плюшевого представителя фауны. Причем разорвать этот порочный мохнатый круг было категорически невозможно. В попытках перещеголять своих конкурентов, скажу я вам, некоторые представители мужского поголовья просто безжалостны.

Сейчас весь этот плюшевый десант во главе с голубым зайцем в человеческий рост благополучно высадился на даче, заняв там большую часть дома (у моего отца было две дочери). Думаю, окажись в этом мохнатом царстве Клара Цеткин, она бы сильно удивилась, какие замысловатые формы обрели ее идеи.

Какое-то время я думала, что дело в подарках — и вручи мне кто-то на 8 марта ключи от пентхауса или, на худой конец, кабриолета, отношение к этому дню у меня было бы кардинально иное. Но, с другой стороны, я ведь не единственная обделенная в этот день ключами женщина. Да и среди моих подарков были вполне дорогостоящие.

Своим нестандартным отношением к 8 марта я как-то поделилась с одним из своих однокурсников. Оказалось, что он так же, как и я, не понимает смысла праздника, жутко раздражается при виде глуповато-торжественных мужчин и терпеть не может дарить мягкие игрушки. Я тут же вышла за однокурсника замуж, и мы стали вместе ненавидеть 8 марта. Тем более что делать это, когда ты получаешь цветы и подарки в течение всего года, совсем не сложно.

Но одно дело ненавидеть вдвоем и совсем другое, когда у тебя появляются дети. Объяснить ребенку, почему в этот день он должен любить маму не так интенсивно, как все остальные дети в саду, просто невозможно. После тщетных попыток я вынуждена была смириться с тем, что 8 Марта — это «мамин праздник» (в надежде, что сыновья не спросят: «А что же за «День матери» мы отметили в октябре?»).

Но в дошкольных учреждениях свои правила и, хочешь-не хочешь, два раза в год ты обязана смахивать слезу умиления в актовом зале под протяжное «Мамочка – ласточка, мамочка — ягодка, чудный подснежник мо-о-ой!» А после восхищаться подарком — собственным портретом кисти юного авангардиста. Ну а поскольку я — мать двоих невероятно талантливых в этом жанре сыновей, после детских утренников мне еще долго приходится восстанавливать собственную самооценку.

Но самое ужасное начинается именно 8 марта. Максимально ранний подъем (потому как праздновать мама должна начать как можно скорее) и праздничный заброс рисунками, способными вызвать депрессию даже у самой самоуверенной женщины, — это только легкая разминка. Далее следует праздничный проход мужа с цветами, который хоть и разделяет твои взгляды и даже уточнил накануне ориентиры, на всякий случай решил подстраховаться — потому как лучшего для женщины повода для скандала, чем отсутствие подарка на 8 марта, и не придумаешь. А то, что я женщина, я ему сама усиленно доказывала весь год.

Следом наступает время звонков и СМС. Даже те, кто знает мое отношение к 8 марта, конечно же, не забудут мне напомнить о моей гендерной принадлежности, а особо старательные отметятся пламенными сообщениями с незнакомых номеров, чем надолго займут наш с мужем оставшийся день. Подсластить горечь отношений поможет разве что кусочек тортика у мамы, которая с такой же снисходительной улыбкой примет все наши поздравления (мне почему-то кажется, что она еще с детского сада что-то мне недоговаривает).

Пьяные мужики весь день на улицах будут торжественно дарить глупые улыбки и перегар, а телевизор поздравлять «жэншчын», старательно высипывая это сложнопроизносимое сочетание букв, будя еще большую ненависть.

И лишь на следующий день наступит облегчение. 9 марта — вот самый лучший праздник для слабой половины человечества! День, с которого ты снова можешь быть красивой, умной, успешной и любимой именно потому, что ты таковой на самом деле являешься, а не потому, что тебе для этого кто-то определил специальный срок.