Путин помиловал Оксану Севастиди, обвиненную в госизмене за СМС о танках в Сочи

Арест на 2 месяца и залог в 4 млн долларов: защита Романа Насирова обжаловала решение суда. Москва представила позицию в суде ООН по делу «Украина против России». Эти и другие темы в свежем выпуске программы «Настоящее время» с Сергеем Дорофеевым.

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