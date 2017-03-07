Дмитрий Растаев: «Утопили б крысу мы в ведёрке и усы бы ей поотрывали»
Поэт Дмитрий Растаев о репортаже БТ.
На своей странице в Фейсбуке поэт задается вопросом, мог ли телеканал, которым рулит Давыдько как-то по-другому отреагировать на уличные протесты белорусов? Да и реагировал ли он когда-нибудь по-другому?
«Протестующие белорусы на БТ всегда вжимались в одни и те же страшилочные клише.
Нам немного злости не хватило,
не вложились давеча мы в смету —
а не то бы жахнули тротилом
по тупому вашему декрету.
Кабы не досужие разборки
и не заливные трали-вали,
утопили б крысу мы в ведёрке
и усы бы ей поотрывали.
Если б только Яроши-Жаданы
привезли заточки нам и шины,
мы бы тут забацали Майданы
пошальнее ихней Украины.
Всё бы раскурочили до жути,
и каноны б ляснули, и святцы —
и тогда б сюда нагрянул Путин.
Во, какие злыдни тунеядцы!»
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