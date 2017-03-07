Дмитрий Растаев: «Утопили б крысу мы в ведёрке и усы бы ей поотрывали»

Поэт Дмитрий Растаев о репортаже БТ.

На своей странице в Фейсбуке поэт задается вопросом, мог ли телеканал, которым рулит Давыдько как-то по-другому отреагировать на уличные протесты белорусов? Да и реагировал ли он когда-нибудь по-другому?

«Протестующие белорусы на БТ всегда вжимались в одни и те же страшилочные клише.

Нам немного злости не хватило,

не вложились давеча мы в смету —

а не то бы жахнули тротилом

по тупому вашему декрету.

Кабы не досужие разборки

и не заливные трали-вали,

утопили б крысу мы в ведёрке

и усы бы ей поотрывали.

Если б только Яроши-Жаданы

привезли заточки нам и шины,

мы бы тут забацали Майданы

пошальнее ихней Украины.

Всё бы раскурочили до жути,

и каноны б ляснули, и святцы —

и тогда б сюда нагрянул Путин.

Во, какие злыдни тунеядцы!»