Защитника Куропат Сергея Пальчевского осудили на 10 суток

Административный арест сроком на 10 суток активист получил «за участие в несанкционированной акции».

Об этом Радыё Свабодзе сообщил сопредседатель БХД Павел Северинец. Политик сообщил, что пока так и неизвестно, за какую именно акцию осужден Пальчевский.

«Возможно, за Куропаты, а возможно, что и за 17 февраля, «Марш недармаедав»», — отметил Северинец.

Лидер «Маладога фронта» Дмитрий Дашкевич, который первым сообщил о задержании Пальчевского, назвал такой поворот событий «изумительным».

«Мы давно задавались вопросом, где конец либерализации. Вот сегодня он ярко очевиден... И видно, что после многолюдных маршей протеста по всей стране, нашей успешной защиты Куропат, у режима сорвало крышу и все-таки не выдержали слабенькие нервы», — отметил Дашкевич.

Напомним, в понедельник на улице Мирошниченко был свернут лагерь, организованный «молодофронтовцами», ставшими на защиту урочища Куропаты от строительства бизнес-центра.

Вахта в Куропатах началась 20 февраля и сопровождалась столкновениями со строителями. Сотрудники милиции вмешались в конфликт лишь однажды, когда пытались задержать активиста Сергея Пальчевского, приковавшего себя наручниками к грузовику.