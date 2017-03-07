«Денег нет, но вы не держитесь»

О том, как Байнет и российские СМИ отреагировали на перепалку Кобякова с Медведевым, — в обзоре «Салідарнасці».

Премьер-министры Беларуси и России устроили словесную перестрелку на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.

Глава правительства Беларуси Андрей Кобяков упрекнул российскую сторону в создании барьеров на пути белорусских товаров, а также в резком росте цен на энергоресурсы.

В ответ Дмитрий Медведев обвинил белорусов в шантаже и добавил, что «никто никого не держит в ЕАЭС» и «это дело добровольное».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Резервы пухнут, включи БТ — все цветет и пахнет, да отдайте вы им эти копейки за тот газ. Или не так все хорошо, как ваши считуны считают?»

«Надо договариваться с позиций уважения друг к другу. Пока все выглядит, как сора школьников. И эти люди управляют странами!?»

«Неплохо так договорились».

«Клубная телогреечка ЕАЭС обходится недешево».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Дзімон ужо аправіўся ад кампрамата Навальнага».

«Т.е. либо вы с нами и платите по мировым ценам, либо нет — и платите на 25% выше мировых. Гениально!»

«Пора выходить. Шантаж — это не дружба и не экономические отношения».

Российская Газета.ru отреагировала на перепалку в Бишкеке предположением о том, что слова главы правительства России были адресованы в первую очередь Александру Лукашенко.

«Российский премьер Дмитрий Медведев обратил внимание, что страны — члены ЕАЭС могли бы получать российский газ по гораздо более высоким ценам, чем сейчас. По его словам, не нужно «ничего доказывать и упражняться в подсчетах». Заявление Медведева выглядит как недвусмысленное предупреждение Беларуси, которая уже около года пытается добиться снижения газовых цен и даже в одностороннем порядке их пересмотрела, что привело к российско-белорусскому конфликту», — говорится в статье «Медведев пригрозил Лукашенко».

«Коммерсант»также сообщил о напоминании Медведева о европейских ценах на газ, но при этом издание не акцентировало внимание в заголовке на Беларуси, упомянув страны ЕАЭС.

Продолжение непростых белорусско-российских отношений обнаружилось на страницах «Известий», сообщающих о том, что окончательная дата встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина до сих пор не согласована.