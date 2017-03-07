Вклады в рублях станут менее выгодными: ставка рефинансирования снижена

Национальный банк Беларуси уменьшил размер ставки еще на 1%.

С 15 марта она снижается до 15% годовых с нынешних 16%, сообщается в пресс-релизе Нацбанка.

Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков снижаются с 20% до 18% годовых.

Отмечается, что такие решения приняты «в связи с замедлением инфляции, а также положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках».

За первые три месяца года – это уже третье снижение ставки. В прошлом году регулятор снижал ставку четыре раза.