Документ об изменении охранных границ Куропат подписывала Ирина Дриго

На ток-шоу «Дело принципа» депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк резко высказывается об изменении охранных зон мемориала «Куропаты» в 2014 году. Из-за этого вокруг стройки возле мемориала возникли протесты активистов и местных жителей, которые длились 15 дней.

Депутат предлагает Следственному комитету разобраться, почему изменились охранные зоны.

«Здесь есть прямая вина Министерства культуры Республики Беларусь. В 2004 году была утверждена охранная зона вокруг урочища Куропаты. С учётом проведённых официальных проверок, археологических раскопок были выяснены пределы этой зоны. Они были официально утверждены постановлением Совета министров. У меня просто вопрос: сколько стоило поменять границы охранной зоны? Я не верю в альтруизм. Я думаю, что это вопросы к Следственному комитету», ― резюмирует депутат.

Постановление Министерства культуры от 1 декабря 2014 года об утверждении охранных зон подписывала заместитель министра Ирина Дриго. А руководил ведомством в те времена уже нынешний министр Борис Светлов.