Страшный союз двух Декретов: могут ли забрать детей у «тунеядцев»?

Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев своей странице в Фейсбук описал новую схему психологического воздействия на «тунеяцев».

«Могут ли забрать детей у «тунеядцев»? Если внимательно прочитать Декрет 18, то окажется, что да. Конечно, не все так просто, но угроза есть.

Давайте представим. Стандартная семья, двое родителей и двое взрослых. Живут в среднем белорусском городе. Предположим, что в этой семье так получилось, что жена не работает (работы нет, или зарплата такая, что решили, что лучше сидеть дома), а муж на разных халтурах пытается наскрести на существование. И вот тут вступает в действие Декрет 3. Налоговые органы безошибочно вычисляют двух "тунеядцев" и отправляют им "письма счастья". Семья получает уведомление, но решает не платить. Главный аргумент, а где взять 720 рублей, от кого оторвать? Не от кого. Да и в СМИ с этим налогом столько шума, что у жителей малого городка появляется надежда, что его просто отменят.

Проходит срок уплаты 20 февраля. И на сцене снова налоговые органы, которые зорким оком и человекочасами составляют новые списки — неплательщиков. Наша семья, конечно, там в полном трудоспособном составе. И им снова высылают письма. Но, зная, как работает наша система, уверен, теперь письма идут в два адреса. Кроме семьи письмо уходит в местную администрацию. А там его уже подхватывают социальные службы. Ведь, согласно данным (а не жизни), теперь уже у них на радаре появляется семья, где ни один родитель не работает, а значит дети находятся в опасности. И тут в жизни семьи начинается новая эпоха — проверок, комиссий и доказательств, что детей любят и они обеспечены. И не дай Бог им на нервах послать куда подальше такую комиссию. Признают, что дети растут в психологически травмирующей среде.

Удивительное дело, получается. Вынул из семейного бюджета 720 рублей, то есть забрал их от детей — все ок, у государства к тебе нет претензий. Оставил эти деньги детям — попал под прицел. И правда, государство нетрадиционной социальной ориентации. Декрет №3 нужно отменить».