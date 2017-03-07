С кем Статкевич разговаривал по телефону сразу на двух языках

В фильме «Звонок другу» звучит несколько телефонных разговоров, которые якобы вёл Николай Статкевич. Один из них ― с бизнесменом Александром Сманцером, выходцем из Беларуси, который сейчас живёт в Украине.

Скриншот: "Беларусь-1"

Авторы фильма утверждают, что Сманцер финансирует акции протеста против "декрета о тунеядцах", лидером которых выступает Николай Статкевич. В качестве доказательства приводится такой разговор:

Сразу возникает вопрос: почему Статкевич сначала говорит по-русски, а потом ― по-белорусски? Если вслушаться в этот фрагмент фильма, несложно заметить, что качество записи разговоров очень отличается.

Судя по чистоте первой части записи, русскоязычной, разговор происходит через Skype. То, что мы слышим в другой, белорусскоязычной части разговора, вероятно, записано по телефону.

С кем Статкевич по-белорусски мог обсуждать финансирование акции? Телефонный разговор, очень похожий на белорусскоязычный фрагмент, вспоминает ещё один оппозиционный лидер ― Владимир Некляев. Только речь тогда шла вовсе не о том, где взять деньги на шествие "нетунеядцев":

"Белорусский национальный конгресс ― организация полностью волонтёрская. Мы не искали и не собираемся искать никаких спонсоров, никакой поддержки из-за границы на эту работу. Но людям в регионах, когда они приезжают на конгрессы, мы ищем возможность компенсировать их траты на транспорт, и если кому-то нужно переночевать, и вот об этом и шла речь", ― рассказывает Еврорадио Владимир Некляев.

В фильме "Звонок другу" двуязычная речь полностью приписывается Статкевичу и Сманцеру. Утверждается, что накануне минского марша против декрета №3, который состоялся 17 февраля, политик ездил в Киев и встречался с бизнесменом.

Кто такой Александр Сманцер

По версии БТ, Александр Сманцер финансирует деятельность Николая Статкевича в Беларуси. Бизнесмен родился в 1961 году. В "Звонке другу" сказано, что "в Беларуси Сманцера судили за групповое изнасилование несовершеннолетней". Правда, суд этот происходил ещё в СССР, в 1978 году, когда будущему "кошельку оппозиции" было 17 лет.

Уже в независимой Беларуси бизнесмен руководил несколькими крупными проектами, в числе которых "Магнатбанк", был акционером футбольного клуба "Динамо". Но в 2004 году его осудили на шесть лет заключения за незаконную предпринимательскую деятельность. После этого Сманцер переехал в Украину и получил статус беженца.

На связи Сманцара и Статкевича после митинга на площади Независимости 19 декабря 2010 года указывал Александр Лукашенко. "Статкевичем в это время управляли из Киева. Дословно цитата: "Иди, садись в премьерское кресло и управляй". Он говорит: "Как сядешь, если не пускают". И начали ломать дверь", ― говорил шесть лет назад Лукашенко.

Телефонный разговор, который он цитирует, фигурировал в материалах уголовного дела за организацию массовых беспорядков, по которому Статкевич после выборов 2010 года получил шесть лет колонии усиленного режима.

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