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Экономика
07.03.2017
TUT.BY
Кто стал владельцем 27 магазинов duty free в Беларуси

Крупный оператор магазинов беспошлинной торговли «Беламаркет дьюти фри» в конце прошлого года отошел под контроль Артура Гранца. Об этом TUT.BY сообщили два источника, близких к компании.

В начале 90-х на границе Беларуси с Польшей был открыт первый магазин duty free. Со временем уроженец Сухуми, в 1997−98 гг. крупный чиновник Федеральной налоговой службы России, а ныне преуспевающий писатель Александр Потемкин создал «Дьюти фри холдинг», который стал крупнейшим оператором магазинов беспошлинной торговли в странах СНГ.

Из-за разразившегося скандала с контрабандными поставками в середине нулевых бизнес Потемкина в Беларуси притих. На тот момент бизнесмен контролировал около 30 магазинов duty free на выездах из Беларуси в Польшу, Литву, Латвию и Украину. В 2013 году Потемкин возобновил деятельность в Беларуси, зарегистрировав фирму под названием «Беламаркет дьюти фри» и взяв в партнеры Управление делами президента.

«В конце 2016 года Потемкин продал компанию [Артуру] Гранцу.

Партнером стал Gebr. Heinemann. Как нам сказали, этот человек живет в Киеве, имеет вид на жительство в Литве и много времени с семьей проводит в Швейцарии. Сам он выходец из Беларуси», — сказала бывшая сотрудница компании. По словам еще одного собеседника, планируется, что вскоре головной офис компании переедет из Бреста в Минск. «Потемкин давно собирался на выход, потому что тучные годы в этом бизнесе закончились», — резюмировал собеседник. Сейчас компании принадлежит 27 магазинов беспошлинной торговли, говорится на сайте «Беламаркет дьюти фри».

Согласно данным украинских СМИ, Артур Гранц в партнерстве с одним из европейских лидеров беспошлинной торговли немецкой компанией Gebr. Heinemann контролирует магазины duty free в аэропорту «Борисполь», в Грузии и Армении.

В «Беламаркет дьюти фри» отказались от комментариев.

До недавних пор про Артура Гранца было минимум информации. Он приоткрыл завесу тайны над своей персоной в сентябре прошлого года.

«Я окончил Белорусский государственный университет в Минске. Поступил туда еще в советское время. Когда Беларусь стала независимым государством, получил паспорт гражданина Беларуси. По национальности я армянин. Я очень люблю греков, но я не грек. Никаких других паспортов у меня нет. И у меня есть постоянный вид на жительство в одной из стран Евросоюза, но не в Австрии, а в Прибалтике — Литовская Республика. В Украине я где-то с 2006 года, у меня есть временный вид на жительство. Я официально работаю, получаю зарплату и плачу налоги», — сказал он в интервью «Экономической правде».

В 90-х его компания «была одним из крупнейших импортеров продуктов питания в Беларуси». «Завозили знаменитые куриные окорочка, а также ряд других позиций. Мы были официальным дилером таких международных компаний, как Uniliver, Pepsico. Много чего импортировали из Украины — подсолнечное масло, сливочное масло. В том числе сахар. В Беларусь, Россию. Я занимался поставкой сахара-сырца из Бразилии в Беларусь. Мы перерабатывали в Беларуси порядка 150−200 тыс. тонн в год», — рассказал он.

Широкой общественности Артур Гранц стал известен в 2015 году, когда он совместно с топ-менеджером БТА Банка Рысбеком Токтомушевым выкупил у семьи бывшего депутата Рады от Партии регионов Станислава Березкина и его сына Максима производителя подсолнечного и соевого масла, шрота и маргарина «Креатив». В сделке поучаствовали и другие инвесторы. По словам Артура Гранца, «это мои друзья, которые живут за границей, украинцев тут нет». Украинские СМИ усомнились в прозрачности сделки, поскольку «Креатив» был обременен долгами по кредитам госбанкам. По мнению журналистов, ставка на списание долгов была возможна благодаря связям Гранца с украинской политической элитой. Его причисляют к кругу известного бизнесмена Леонида Юрушева (в 2016 году — 12-е место среди самых богатых бизнесменов Украины по версии Forbes) и депутата Верховной рады Андрея Иванчука, который, в свою очередь, дружен с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком.

 
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