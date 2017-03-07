«Во многих сферах курс взят на то, чтобы переждать, пока не улучшится конъюнктура»

Какие изменения в Беларуси стали шагами к реформам, а какие — лишь поверхностным наведением лоска.

Оценки 50 экспертов в рамках проекта «РЕФОРУМ» показали, что в большинстве сфер наблюдается медленный прогресс, хотя изменений происходит очень мало.

– Скорость изменений достаточная, но они неглубокие. И к серьезным изменениям в законодательстве и практике работы они не ведут, – констатирует аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Александр Автушко-Сикорский.

В конце прошлого года самыми застойными эксперты назвали сферы бюджетной политики, высшего образования и госуправления. Быстрее всего изменения происходили в области антимонопольной политики.

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