Дашкевич сообщил о задержании защитника Куропат Пальчевского

Лидер «Маладога фронта» пишет в соцсети о том, что его заблокировали в авто сотрудники милиции.

Лидер «Маладога фронта» Змитер Дашкевич сообщил на своей странице в Фейсбуке о задержании своего соратника Сергея Пальчевского.

О себе Дашкевич написал следующее: «Толькі што ледзь разьмінуўся з мусарской аблавай. Заместа мяне хацелі ўзяць Uladz Stashkevich, які стаяў ля маёй машыны. Цяпер мы з Уладзем, Марай і Давідам заблякаваны ля хаты сяброў на 3-цім загарадным. Усе будзьце пільны — кінематограф працягваецца!».

Напомним, в понедельник на улице Мирошниченко был свернут лагерь, организованный «молодофронтовцами», ставшими на защиту урочища Куропаты от строительства бизнес-центра.

Вахта в Куропатах началась 20 февраля и сопровождалась столкновениями со строителями. Сотрудники милиции вмешались в конфликт лишь однажды, когда пытались задержать активиста Сергея Пальчевского, приковавшего себя наручниками к грузовику.