После выпада Медведева в Кремле рассказали об отношении к Беларуси Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова о том, что газовый спор между странами мешает участию в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС.

Медведев жестко ответил на возмущенные слова Кобякова

«У России есть весьма последовательная позиция, и на рабочем уровне она достаточно последовательно доводится до наших белорусских коллег», — сказал Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что «Путин традиционно относится (к Беларуси. — прим. редакции) как к одному из главных приоритетов к теме развития ЕАЭС».

Кроме того, пресс-секретарь российского президента напомнил, что ранее Владимир Путин заявил о важности хороших взаимоотношений с Беларусью.

«Мы очень дорожим этими отношениями, и лучшим подтверждением этого является объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Российская Федерация нашей братской Беларуси», — подчеркнул Песков.