Фотожабы: «Говорят, в Минске забор замироточил и явил образ министра Щеткиной»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Телеканал «Беларусь-1»показал специальный репортаж, в котором Николая Статкевича обвиняют в организации уличных протестов

Кто на самом деле придумал «налог на тунеядство»?

Фотофакт. Исчезновение Щеткиной пояснили на том же заборе

Украина доказывает в суде, что Россия спонсирует терроризм

«Ничего, кроме презрения к народу, это не вызывает»

Почему Медведев не может надетьчерную водолазку в стиле своего кумира Джобса?

Молодежи крымского села запретили играть в футбол у школы, сославшись на нарушение закона о митингах

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