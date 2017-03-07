Милиция остановила детский праздник в Орше

В субботу 4 марта в Орше проходил праздник Bonsticks от одного из ритейлеров. По оценкам местных СМИ, пришло около 2 тысяч человек. Но вскоре милиция попросила свернуть празднования — оказалось, мероприятие не согласовали с властями, сообщает orsha.eu.

Фото: orsha.eu

Праздник проходил неподалеку от парка Героев. Детей развлекали большие мягкие игрушки. Некоторые из детей были «вооружены» собранной коллекцией маленьких фигурок и хотели ее пополнить.

«Но стоит отметить не лучшую организованность, некоторые дети с родителями не могли пробиться ближе к цветным героям — Кролу, Лупачу, Злюдину и Желтопузу. Стремление отдельных людей быть ближе к героям праздника спровоцировало небольшую давку, были родители, которые по несколько минут не могли найти своих детей», — пишут журналисты оршанского издания.

Вскоре на праздник приехали милиционеры. Те передали информацию от городских властей: праздник пора прекращать, он не был согласован. Людей попросили разойтись, но организаторы обещали вернуться после получения официального согласия от Оршанского райисполкома.

«Директор школы прервала дворовый матч, обвинив в проведении несанкционированного террористического митинга»