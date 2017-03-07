Экономист: власти ничего не понимают в IT-секторе, поэтому мы наблюдаем его рост

IT-сфера в Беларуси демонстрирует быстрый рост не только и не столько благодаря налоговым льготам, сколько из-за того, что власти ничего не понимают в высоких технологиях, и поэтому почти не вмешиваются в деятельность ПВТ.

Об этом «Белорусскому партизану» заявил известный белорусский экономист, кандидат экономических наук Леонид Злотников.

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«В других областях номенклатура больше разбирается, поэтому и лезет туда на всю катушку. В ресторанном бизнесе, например, власти считают, что им все понятно. Поэтому требуют, что бы в каждом ресторане было 5 блюд национальной кухни, 2 вида белорусской водки, 2 вида белорусского коньяка, 3 вида белорусского вина. Пускай никто их не берет, но надо, чтобы это все было в наличии, лежало на складе, занимало место, портилось и т.д. Чиновники также считают, что лучше разбираются, как хранить продукты: мясо надо хранить отдельно, рыбу – отдельно, овощи - отдельно. В результате даже самый маленький ресторан должен иметь три холодильника.

Очевидно, что с такими требованиями, с таким контролем всего и вся ни о каких доходах и развитии говорить не приходится. Айтишникам же в этом плане очень повезло – власти совершенно не понимают, как там у них что работает и не знают, как их деятельность контролировать», - считает Злотников.

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