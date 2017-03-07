Упс! Что стало со стадионом, на который у Чижа были большие планы

Грустный фоторепортаж из минской Кунцевщины появился на «Трибуне».

Реконструкцию стадиона «Динамо-Юни» задумали в 2011 году. Задумали с размахом. Из миниатюрной и уютной арены в поселке Кунцевщина решено было сделать большой многофункциональный спортивный комплекс.

В 2013-м масштабная реконструкция все же началась, которая и продолжается по сей день.

Летом 2016-го бывший коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Варкалов рассказал, что со второго круга чемпионата Беларуси-2017 команда планирует играть уже на реконструированном «Динамо-Юни». Правда, с одной готовой трибуной.

В начале февраля этого года в интервью официальному сайту клуба Алим Селимов заявил о том, что клуб приступает к возведению трибун и установке осветительных матч. По словам гендиректора минчан, «Динамо» планирует сыграть на новом стадионе уже во втором круге чемпионата Беларуси-2018.

Однако, уже в середине февраля минское «Динамо» известило генподрядчика стадиона о приостановке строительства из-за ограничения финансирования. Часть работ все же продолжилась и касаются они установки свай для возведения трибун.

Что там сейчас?Ситуация довольно плачевная.

Фото: Максим Волков

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