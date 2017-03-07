Конец либерализации

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Вклады в рублях станут менее выгодными: ставка рефинансирования снижена
Документ об изменении охранных границ Куропат подписывала Ирина Дриго
Лагвінец выйшаў з руху «За свабоду»
Кто стал владельцем 27 магазинов duty free в Беларуси
«Во многих сферах курс взят на то, чтобы переждать, пока не улучшится конъюнктура»
Дашкевич сообщил о задержании защитника Куропат Пальчевского
После выпада Медведева в Кремле рассказали об отношении к Беларуси Путина
Накануне 8 Марта доллар и евро подешевели
Милиция остановила детский праздник в Орше
Экономист: власти ничего не понимают в IT-секторе, поэтому мы наблюдаем его рост
Упс! Что стало со стадионом, на который у Чижа были большие планы
Сохранится дождливая погода, местами до +14°С
Грузовик с «Кока-колой» врезался в трактор в Минске: выпало 400 бутылок
Милиция опубликовала видео с места смертельной драки на дискотеке в Гродно
На 27-м году жизни скончалась солистка белорусской группы Symphorine
Видеоопрос: минчане – о том, могут ли протестовать «тунеядцы»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Молодец, Дорофеева! Вот чем должен заниматься настоящий депутат!»
С каким оружием в руках ОМОН маршировал мимо Лукашенко
Как белорусские деятели клянчили деньги на передел Европы
«Те, кто когда-то рвал тельняшку за Лукашенко, сегодня скандируют “уходи”»
Фотофакт. Исчезновение Щеткиной пояснили на том же заборе
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Як беларуская міліцыя стала старэйшай за савецкую
«Будущие участники протестов — смотрите и трепещите!»
Автократия в маразме
Митинг в Куропатах — в лицах и образах
Защитник или надзиратель?
Как в сетях предстоящие акции «Мы – не рабы» анонсируют
Байнет: «Дорисуйте к Щеткиной Прокоповича, Шуневича и Мясниковича»
Что пообещали митингующим власти Бреста
«А теперь подсчитайте, сколько каждый из нас переплачивает за лекарства»
Чудо о бюсте
Суд вынес приговор высокопоставленному гаишнику за смертельное ДТП
«Эти люди могут взять свои лэптопы и уехать в соседние страны»
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
Напоминалка для власти, которая может стать врагом сама себе
Чтоб я так жил, Димон!
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
12 самых красивых и влиятельных женщин в мировой политике
Фотофакт: В Минске увековечили память автора Декрета о тунеядцах Щеткиной. Ненадолго
Как декольте прославило сестру Райана Гослинга
«Оскар-2017»: самые яркие персоны, поцелуи и бюсты
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Комментарии
07.03.2017
Конец либерализации

Валерий Карбалевич в блоге на «Радыё Свабода» проанализировал последние события в стране.

– Полтора года (начался с освобождением политзаключенных летом 2015-го) в Беларуси проходит процесс, который назвали мягкой либерализацией. Участников оппозиционных акций не били, не тянули в кутузку, а только штрафовали.

В Палате представителей появились два демократических депутата. На передачи государственных телеканалов начали приглашать представителей гражданского общества.

Лукашенко во время «Великой разговора с народом» 3 февраля демонстрировал широту взглядов, не отвергал с порога идеи оппонентов. Он даже встретился с главным редактором «Народной воли» Иосиф Середичем. Заговорили о историческом круглом столе.

Казалось, еще немного, и страна перейдет к какой-то другой, более либеральной модели управляемой демократии.

И тут неожиданно для всех случившиеся марши нетунеядцев, которые пробудили общество. Причем, кажется, впервые в новейшей белорусской истории рой ведет провинция, а не столица. Эти марши показали, что в стране начинаются процессы, которые выходят из-под контроля властей.

Среди экспертов сразу же начались дискуссии по поводу того, как будет вести себя политическое руководство, оказавшись в новой, непривычной ситуации. Самым логичным выходом было бы упразднение этого скандального декрета № 3. По словам вице-спикера Палаты представителей Болеслава Пирштука, готовятся изменения в этот документ.

Однако, судя по всему, на народное недовольство власти реагируют традиционно. От своей природы никуда не деться. Во время первого появления на публике после возвращения из Сочи Лукашенко заявил, что дестабилизировать ситуацию в стране стараются враги, за которыми стоят некие зарубежные силы.

И началось. Воскресной уличной акции в Бресте сопутствовали аресты активистов. Впервые с лета 2015 году.

6 марта, в понедельник, государственные телеканалы взорвались целым залпом пропагандистской «чернухи» против политических оппонентов. На «Беларусь 1» показали фильм «Звонок другу», который должен был разоблачить организаторов акций протеста против декрета № 3, прежде всего Николая Статкевича и анархистов. Ничего сенсационного зрители там не увидели. Традиционные для государственных медиа обвинения. Как обычно, пугали Майданом, говорили об иностранных деньгах.

Искать логику в пропагандистских фильмах не приходится. Она там и не нужна. Черный антипиар не должен обращаться к рациональным аргументам.

Он с помощью видеоряда призван создавать определенное мифологическое поле, воздействовать на эмоции.

Главной страшилкой стал киевский Майдан. Авторы фильма отвергли всякую политкорректность в отношении Украины, повторили все тезисы российской пропаганды.

Меня больше всего поразила сумма, нужная, оказывается, для белорусской революции. В фильме речь шла о 500 или 1 тысяче долларов. Всего лишь. Если за такие деньги в Беларуси можно организовать Майдан, то это значит, что в стране что-то не так. Что в обществе накопился такой потенциал недовольства, такой горючий материал, что достаточно заветных 500 баксов, чтобы вспыхнул пожар.

Об анархисте Романове, который якобы готовил взрыв, вообще какое-то недоразумение, из серии дохлых крыс, которыми, якобы, оппозиционеры хотели отравить воду в Минске. Чем закончилось это дело? Где громкий судебный процесс над террористом?

Бацька анархіста, якога БТ абвінаваціла ў падрыхтоўцы тэракта: «Траціл быў, сапраўды»

В стране, где действуют девять спецслужб и структур с правом оперативно-поисковой деятельности, не смогли найти ничего более убедительного, чтобы разоблачить политических оппонентов.

Одновременно на ОНТ в передаче «Дело принципа», в которую в этот раз не пригласили ни одного представителя гражданского общества, провластные политологи призвали к репрессиям против оппозиции. Давно уже на государственных телеканалах мы не слышали такого кликушества.

Кстати, о декрет № 3 также упоминали критично. Но придумали, как им кажется, тонкий ход, чтобы вывести из-под критики его автора. Мол, декрет хороший, исполнители плохие, исказили отличную идею. Какая знакомая логика!

Кто на самом деле придумал «налог на тунеядство»?

Из всей этой истории можно сделать простой вывод: если в Беларуси и будет Майдан, то главным виновником его станет власть, которая своими неуклюжими действиями вытолкала на улицы и площади возмущенных людей. Ведь, чтобы допечь молчаливых белорусов, надо очень сильно постараться.

Режим не выдержал испытания либерализацией. Ведь она для него неестественна.

Но стоит обратить внимание еще на один момент. После «Арабской весны», киевского Майдана в среде западных политиков и экспертов зазвучала мысль, что для мира лучше стабильный авторитаризм, чем нестабильная демократия. Последние события в Беларуси показывают, что стабильность авторитарных режимов - это миф.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:52)
Главное
«Молодец, Дорофеева! Вот чем должен заниматься настоящий депутат!»
«Ничего, кроме презрения к народу, это не вызывает»
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Кто на самом деле придумал «налог на тунеядство»?
«Если бы товарищи в «Правде» допустили то, что сказал Киселев, их расстреляли бы»
«Как только люди выходят на улицу, в телевизор вылезают «дохлые крысы»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY