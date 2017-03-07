Конец либерализации

Валерий Карбалевич в блоге на «Радыё Свабода» проанализировал последние события в стране.

– Полтора года (начался с освобождением политзаключенных летом 2015-го) в Беларуси проходит процесс, который назвали мягкой либерализацией. Участников оппозиционных акций не били, не тянули в кутузку, а только штрафовали.

В Палате представителей появились два демократических депутата. На передачи государственных телеканалов начали приглашать представителей гражданского общества.

Лукашенко во время «Великой разговора с народом» 3 февраля демонстрировал широту взглядов, не отвергал с порога идеи оппонентов. Он даже встретился с главным редактором «Народной воли» Иосиф Середичем. Заговорили о историческом круглом столе.

Казалось, еще немного, и страна перейдет к какой-то другой, более либеральной модели управляемой демократии.

И тут неожиданно для всех случившиеся марши нетунеядцев, которые пробудили общество. Причем, кажется, впервые в новейшей белорусской истории рой ведет провинция, а не столица. Эти марши показали, что в стране начинаются процессы, которые выходят из-под контроля властей.

Среди экспертов сразу же начались дискуссии по поводу того, как будет вести себя политическое руководство, оказавшись в новой, непривычной ситуации. Самым логичным выходом было бы упразднение этого скандального декрета № 3. По словам вице-спикера Палаты представителей Болеслава Пирштука, готовятся изменения в этот документ.

Однако, судя по всему, на народное недовольство власти реагируют традиционно. От своей природы никуда не деться. Во время первого появления на публике после возвращения из Сочи Лукашенко заявил, что дестабилизировать ситуацию в стране стараются враги, за которыми стоят некие зарубежные силы.

И началось. Воскресной уличной акции в Бресте сопутствовали аресты активистов. Впервые с лета 2015 году.

6 марта, в понедельник, государственные телеканалы взорвались целым залпом пропагандистской «чернухи» против политических оппонентов. На «Беларусь 1» показали фильм «Звонок другу», который должен был разоблачить организаторов акций протеста против декрета № 3, прежде всего Николая Статкевича и анархистов. Ничего сенсационного зрители там не увидели. Традиционные для государственных медиа обвинения. Как обычно, пугали Майданом, говорили об иностранных деньгах.

Искать логику в пропагандистских фильмах не приходится. Она там и не нужна. Черный антипиар не должен обращаться к рациональным аргументам.

Он с помощью видеоряда призван создавать определенное мифологическое поле, воздействовать на эмоции.

Главной страшилкой стал киевский Майдан. Авторы фильма отвергли всякую политкорректность в отношении Украины, повторили все тезисы российской пропаганды.

Меня больше всего поразила сумма, нужная, оказывается, для белорусской революции. В фильме речь шла о 500 или 1 тысяче долларов. Всего лишь. Если за такие деньги в Беларуси можно организовать Майдан, то это значит, что в стране что-то не так. Что в обществе накопился такой потенциал недовольства, такой горючий материал, что достаточно заветных 500 баксов, чтобы вспыхнул пожар.

Об анархисте Романове, который якобы готовил взрыв, вообще какое-то недоразумение, из серии дохлых крыс, которыми, якобы, оппозиционеры хотели отравить воду в Минске. Чем закончилось это дело? Где громкий судебный процесс над террористом?

Бацька анархіста, якога БТ абвінаваціла ў падрыхтоўцы тэракта: «Траціл быў, сапраўды»

В стране, где действуют девять спецслужб и структур с правом оперативно-поисковой деятельности, не смогли найти ничего более убедительного, чтобы разоблачить политических оппонентов.

Одновременно на ОНТ в передаче «Дело принципа», в которую в этот раз не пригласили ни одного представителя гражданского общества, провластные политологи призвали к репрессиям против оппозиции. Давно уже на государственных телеканалах мы не слышали такого кликушества.

Кстати, о декрет № 3 также упоминали критично. Но придумали, как им кажется, тонкий ход, чтобы вывести из-под критики его автора. Мол, декрет хороший, исполнители плохие, исказили отличную идею. Какая знакомая логика!

Кто на самом деле придумал «налог на тунеядство»?

Из всей этой истории можно сделать простой вывод: если в Беларуси и будет Майдан, то главным виновником его станет власть, которая своими неуклюжими действиями вытолкала на улицы и площади возмущенных людей. Ведь, чтобы допечь молчаливых белорусов, надо очень сильно постараться.

Режим не выдержал испытания либерализацией. Ведь она для него неестественна.

Но стоит обратить внимание еще на один момент. После «Арабской весны», киевского Майдана в среде западных политиков и экспертов зазвучала мысль, что для мира лучше стабильный авторитаризм, чем нестабильная демократия. Последние события в Беларуси показывают, что стабильность авторитарных режимов - это миф.