Медведев жестко ответил на возмущенные слова Кобякова

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Вклады в рублях станут менее выгодными: ставка рефинансирования снижена
Документ об изменении охранных границ Куропат подписывала Ирина Дриго
Лагвінец выйшаў з руху «За свабоду»
Кто стал владельцем 27 магазинов duty free в Беларуси
«Во многих сферах курс взят на то, чтобы переждать, пока не улучшится конъюнктура»
Дашкевич сообщил о задержании защитника Куропат Пальчевского
После выпада Медведева в Кремле рассказали об отношении к Беларуси Путина
Накануне 8 Марта доллар и евро подешевели
Милиция остановила детский праздник в Орше
Экономист: власти ничего не понимают в IT-секторе, поэтому мы наблюдаем его рост
Упс! Что стало со стадионом, на который у Чижа были большие планы
Сохранится дождливая погода, местами до +14°С
Грузовик с «Кока-колой» врезался в трактор в Минске: выпало 400 бутылок
Милиция опубликовала видео с места смертельной драки на дискотеке в Гродно
На 27-м году жизни скончалась солистка белорусской группы Symphorine
Видеоопрос: минчане – о том, могут ли протестовать «тунеядцы»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Молодец, Дорофеева! Вот чем должен заниматься настоящий депутат!»
С каким оружием в руках ОМОН маршировал мимо Лукашенко
Как белорусские деятели клянчили деньги на передел Европы
«Те, кто когда-то рвал тельняшку за Лукашенко, сегодня скандируют “уходи”»
Фотофакт. Исчезновение Щеткиной пояснили на том же заборе
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Як беларуская міліцыя стала старэйшай за савецкую
«Будущие участники протестов — смотрите и трепещите!»
Автократия в маразме
Митинг в Куропатах — в лицах и образах
Защитник или надзиратель?
Как в сетях предстоящие акции «Мы – не рабы» анонсируют
Байнет: «Дорисуйте к Щеткиной Прокоповича, Шуневича и Мясниковича»
Что пообещали митингующим власти Бреста
«А теперь подсчитайте, сколько каждый из нас переплачивает за лекарства»
Чудо о бюсте
Суд вынес приговор высокопоставленному гаишнику за смертельное ДТП
«Эти люди могут взять свои лэптопы и уехать в соседние страны»
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
Напоминалка для власти, которая может стать врагом сама себе
Чтоб я так жил, Димон!
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
12 самых красивых и влиятельных женщин в мировой политике
Фотофакт: В Минске увековечили память автора Декрета о тунеядцах Щеткиной. Ненадолго
Как декольте прославило сестру Райана Гослинга
«Оскар-2017»: самые яркие персоны, поцелуи и бюсты
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Политика
07.03.2017
Салiдарнасць
Медведев жестко ответил на возмущенные слова Кобякова

Руководители правительств Беларуси и России устроили словесную перестрелку на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.

Фото пресс-службы Совмина Беларуси

Андрей Кобяков высказал недоумение по поводу действий России:

«Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база, которая была создана не в отрыве, а в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями Евразийского экономического союза. Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах. Мы не разделяем эти два трека, потому что проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на Евразийскую интеграцию. Мы действительно выражаем крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью проблем в нефте-газовой сфере, несоблюдением двусторонних и многосторонних договоренностей по условиям поставок энергоносителей, и бездействием на этом фоне Евразийской экономической комиссии…

Вынуждены констатировать, что создаются все новые препятствия и барьеры. Ладно, пусть будет пока разница в ценах на газ. Мы договорились при подписании договора о Евразийском экономическом союзе, что она будет постепенно ликвидирована к 2025 году. Но почему-то разница резко растет. Ни на один, ни на пять и даже ни на десять процентов, а разница в ценах между Беларусью и Российской Федерацией выросла с 38% в начале 2014 года до 110% в 2016 году. Почему после создания ЕАЭС вместо постепенного сокращения, разница стала почти в 3 раза выше? Какая свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы здесь может быть?  Наши партнеры прекрасно осведомлены, что 96% электроэнергии в Республике Беларусь вырабатывается из российского природного газа. Как в такой ситуации можно конкурировать на общем рынке? Беларусь готова двигаться вперед, но мы против того, что бы делать вид, что движемся вперед».

В ответ Дмитрий Медведев назвал действия Беларуси шантажом, передает Sputnik Кыргызстан.

Он отметил, что участились случаи, когда проблемы двусторонних отношений переносятся на многостороннюю площадку, что «с успехом продемонстрировала белорусская сторона».

– В отношении других членов эта ситуация сродни шантажу: "или вы повлияете, или мы не подпишем". Злоупотребление правом союза неприемлемо, интеграция имеет наднацональное значение. Мы рассматриваем вопросы, которые касаются абсолютно всех, а не две или три стороны, — отметил Медведев.

Российский премьер добавил, что «никто никого не держит в ЕАЭС» и «это дело добровольное».

Он также призвал страны — партнеры России по ЕАЭС не «упражняться в подсчетах» цен на российский газ и заметил, что если бы некоторые страны не входили в состав Союза, они покупали бы газ по европейским ценам.

Навальный – о шутке про Медведева в «Прожекторпэрисхилтон»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:20)
Главное
«Молодец, Дорофеева! Вот чем должен заниматься настоящий депутат!»
«Ничего, кроме презрения к народу, это не вызывает»
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Кто на самом деле придумал «налог на тунеядство»?
«Если бы товарищи в «Правде» допустили то, что сказал Киселев, их расстреляли бы»
«Как только люди выходят на улицу, в телевизор вылезают «дохлые крысы»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY