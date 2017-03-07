Навальный – о шутке про Медведева в «Прожекторпэрисхилтон»

Прочитал где-то, что у жителей СССР довольно хорошо было развито чувство юмора, потому что самые смешные шутки — они запрещены.

То есть тот, кто шутит, должен классно намекнуть, так, чтоб остро, но безопасно и непонятно для случайных людей. А тот кто слушает, он должен моментально считать, расшифровать и посмеяться.

Искусство целое.

И оно, ставшее ненужным с 1989 по 2002 год, вновь возвращается. Посмотрите последний выпуск Прожекторпэрисхилтон с 5:58. Очень смешно.

Или вот, например. Совсем не политический журнал Нэшнл Джеографик в день выхода расследования «Он вам не Димон» публикует такую безобидную фоточку (молодцы!).

И вроде: ну, Италия, ну, Тоскана, ну красивый вид.

А все всё отлично поняли, и фоточка получает тысячи лайков вместо обычных сотен.

Ещё говорят, сам не видел, в самом хитовом сейчас детском мультфильме коала произносит крылатую уже фразу нашего героя. Взрослые очень смеются:

Интересная примета времени. Очень становится похоже на последние годы брежневского застоя.

PS Тем временем у фильма про Димона 5,6 миллиона просмотров на ютюбе.

Латынина: «Господи, какая обезьяна. Какая жадная, глупая, тупая обезьяна»

Шендерович: «Руководящая шпана даже не собирается ничего опровергать!»