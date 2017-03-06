Украина доказывает в суде, что Россия спонсирует терроризм

За что из Малайзии выслали посла Северной Кореи. Осужденная за репост видео Евгения Чудновец вышла на свободу. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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