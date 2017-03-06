Лукашенко в театре: «Хотелось бы снять такое, чтобы народ валом шел»

Глава Беларуси пообещал не жалеть денег на развитие искусства в Беларуси.

Об этом Александр Лукашенко заявил 6 марта во время посещения Национального академического Большого театра оперы и балета.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент просмотрел концерт-презентацию номинантов на госпремию и пообщался с артистами, подготовившими представление.

— В чем я убедился: жалеть денег на вас не надо. Я давно говорил, что нет такой ситуации, что нет денег на творчество. Нет. У меня к этому другой подход: деньги надо платить тем, кто их заслуживает. А большие деньги тем, кто этого вдвойне заслуживает. Для этого мы всегда найдем деньги.

Во время общения с композитором Владимиром Кондрусевичем президент вспомнил, как несколько лет назад посещал съемочную площадку одного из фильмов, где предложил творческой молодежи представить лично ему сильный сценарий, чтобы впоследствии снять фильм.

— До сих пор пишут сценарий..., — приводит пресс-служба главы государства слова Лукашенко. — Хотелось бы, чтобы мы сняли, — я не говорю фильм, мюзикл или оперу поставили, — может, историческое или современное. Но такое, чтобы народ валом шел. Надо так, чтобы захватило и молодежь. Надо такое создать.