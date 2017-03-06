«Заставить работать — это отголосок из рабовладельческого строя»

Похоже, белорусские власти решили рубить хвост по кусочкам: вместо отмены скандального Декрета №3 анонсировано сокращение списка «тунеядцев».

После серии акций рассерженных белорусов, прокатившихся по стране, последовала первая внятная реакция властей. Слова Лукашенко о том, что некоторые под видом «тунеядства» пытаются раскачать лодку, не в счет. В понедельник зампредседателя Палаты представителей Болеслав Пирштук заявил, что в декрет будут подготовлены изменения не позднее середины марта.

6 марта, по словам Пирштука, создана рабочая группа под руководством главы Администрации президента.

— Они должны исключить из-под действия декрета тех, кто попал туда необъективно. Анализ показал, что такие граждане есть. А документ все-таки был направлен на то, чтобы заставить граждан работать, а не наказывать, — приводит TUT.BY.

Как и предсказывали независимые политологи, руководство страны не готово пойти на отмену декрета о «тунеядстве». Валерий Карбалевич отмечал, что здесь проблема не только политическая, сколько психологическая:

— Дело даже не в том, что президент впал в гордыню. Отмена им резонансного декрета стала бы признанием своей собственной ошибки. Здесь уже не свалишь все на чиновников, которые, как обычно, что-то «нахомутали». Ибо все помнят, кто был инициатором и главным публичным защитником этой идеи. А вождь, как известно, у нас не ошибается.

Байнет: «Заставлять работать? Ребята, вы из какого века?»

Тем временем в Байнете обсуждают грядущее изменение перечня «тунеядцев».

Пользователи дискуссионной площадки talks.by обращают внимание на то, что изменения будут внесены не позднее середины марта. По мнению некоторых, власти спешат успеть до Дня Воли, поскольку в этот день запланирована массовая акция оппозиции.

«Но видимо не понимают, что люди всё равно выйдут 25-го, если они декрет полностью не отменят... Зачем эти полумеры?», — удивляется один из пользователей.

Народное возмущение вызвали слова Болеслава Пирштука о том, что Декрет «был направлен на то, чтобы заставить граждан работать, а не наказывать просто так».

«Ну и как? Многих заставили? Или одни и рады бы поработать — да не могут, а другим проще этот «налог» заплатить, чем так работать?»

«Заставить работать — это отголосок из рабовладельческого строя.... Ничему история не учит современных рабовладельцев».

«Чиновники должны сдавать ЦТ на знание конституции и прав человека».

«Заставлять работать? Ребята, вы из какого века? Еще в далеком 1930 году на международной конференции МОТ было признано неприемлемым принуждение к труду. Там же, в 1930, было рекомендовано избегать налогов, которые бы вынуждали людей искать работу по найму — подобные налоги были признанны косвенным принуждением к труду».