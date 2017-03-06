Брестских анархистов, которые возглавили «Марш нетунеядцев», посадили на сутки

В суде Ленинского района Бреста в понедельник рассмотрели административные дела задержанных 5 марта представителей анархистского движения.

Парней задержали после активного участия в брестском «Марше нетунеядцев».

Полтора десятка анархистов сумели повести за собой остальных участников митинга. Милиционеры забрали анархистов из их квартир вечером после Марша. Ночь ребята провели в ИВС Ленинского РОВД.

Суд над четырьмя активистами прошел вечером 6 марта.

Их признали виновными в нарушении закона о массовых мероприятиях. Судья решил наказать активистов административным арестом.

Руслан Х. и Андрей Д. были осуждены на 5 суток, Александр К. — на 4. Решение суда в отношении Дмитрия Л. скоро будет.