Брестских анархистов, которые возглавили «Марш нетунеядцев», посадили на сутки
В суде Ленинского района Бреста в понедельник рассмотрели административные дела задержанных 5 марта представителей анархистского движения.
Парней задержали после активного участия в брестском «Марше нетунеядцев».
Полтора десятка анархистов сумели повести за собой остальных участников митинга. Милиционеры забрали анархистов из их квартир вечером после Марша. Ночь ребята провели в ИВС Ленинского РОВД.
Суд над четырьмя активистами прошел вечером 6 марта.
Их признали виновными в нарушении закона о массовых мероприятиях. Судья решил наказать активистов административным арестом.
Руслан Х. и Андрей Д. были осуждены на 5 суток, Александр К. — на 4. Решение суда в отношении Дмитрия Л. скоро будет.
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