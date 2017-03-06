«Как вообще люди могут доверять тем, у кого есть власть?»

Чего больше боятся чиновники: тюрьмы или свободы — об этом дипломат из Финляндии, которая в прошлом году заняла третью строчку в Индексе восприятия коррупции Transparency International.

Одним из наиболее эффективных рычагов борьбы с коррупцией как власти в Беларуси, так и бизнес считают ужесточение наказания. Посол Финляндии в Литве и Беларуси Кристер Микельссон с этим не согласен.

– Борьба с коррупцией не может ограничиваться ужесточением уровня ответственности. Вопрос в том, в какой степени потенциальное тюремное заключение отвратит человека от желания совершить коррупционное преступление. Думаю, не со стопроцентной вероятностью, – говорит дипломат.

Кристер Микельссон

Дипломат считает, что страны Северной Европы занимают верхние строчки в списке наименее коррумпированных стран не из-за сурового наказания. Наоборот, сроки за нарушение антикоррупционного законодательства в этих странах, в том числе в Финляндии, гораздо меньше, чем в остальной Европе.

– Повышение наказания срабатывает в краткосрочной перспективе. После чего уровень преступности возвращается к естественному, – считает Кристер Микельссон.

Коррупция – сигнал о проблемах в системе

Коррупция вызвана не только моральными качествами отдельных людей. Она сигнализируют о проблемах системы в целом.

Описывая систему наименее коррумпированных стран, в качестве главного правила, мешающего росту коррупции, Кристер Микельссон называет принцип разделения властей, полную открытость госструктур перед гражданами и их свободу от политического влияния.

Основными игроками в деле контроля над госорганами выступают независимая судебная система, которая не находится под влиянием политической власти, и свободная пресса.

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