Власти собираются сократить список «тунеядцев»

В скандальном декрете № 3 готовятся изменения. Уже в ближайшее время список социальных иждивенцев могут серьезно сократить.

Об этом TUT.BY рассказал один из лидеров кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев после встречи с вице-спикером парламента Болеславом Пирштуком.

Сам зампредседателя Палаты представителей в разговоре с корреспондентом TUT.BY уточнил, что власти не планируют отменять декрет. А изменения будут подготовлены не позднее середины марта.

— Сегодня создана рабочая группа под руководством главы Администрации президента. Они должны исключить из-под действия декрета тех, кто попал туда необъективно. Анализ показал, что такие граждане есть. А документ все-таки был направлен на то, чтобы заставить граждан работать, а не наказывать, — сказал Болеслав Пирштук.