Бывшего директора «Рыбокомбината «Любань» подозревают в превышении служебных полномочий

Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего директора ОАО «Рыбокомбинат «Любань».

По материалам проверки установлено, что подозреваемый, являясь в 2014 году директором ОАО «Рыбокомбинат «Любань» превысил свои служебные полномочия.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Должностное лицо дало указание членам конкурсной комиссии провести процедуру закупки технологического оборудования и признать конкурсные документы других участников не соответствующим требованиям, а конкурс – несостоявшимся.

Лоббируя интересы коммерческой компании, он провел процедуру закупки оборудования у интересующего источника и обеспечил оплату согласно заключенному договору. В результате комбинат приобрел оборудование для линии разделки рыбы, не соответствующее технико-экономическому заданию.

По данным следствия, такие противоправные действия повлекли последствия, выразившиеся в причинении рыбокомбинату ущерба в размере более 83 тысяч рублей.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 426 (превышение служебных полномочий).