Пьяная минчанка разбила машину соседа бутылкой шампанского

30-летняя минчанка, находясь в пьяном виде, повредила автомашину бутылкой из-под шампанского. Ее задержали.

Как сообщает пресс-служба Центрального РУВД Минска, в милицию обратился владелец автомашины «Мицубиси Кольт», который рассказал, что приехал домой, припарковал авто во дворе. Когда вошел в квартиру, услышал, что сработала сигнализация.

Выйдя на улицу, мужчина увидел, что в его автомашине разбито лобовое стекло, а рядом лежит бутылка из-под шампанского. Мужчина вызвал милицию.

Выяснилось, что бутылку выбросила из окна своей квартиры жительница дома. Дама пояснила, что была дома и распивала шампанское. В этот момент ей позвонил муж и сказал, что идет домой. Женщина испугалась, что из-за алкоголя возникнет с супругом конфликт и выбросила бутылку в окно.

Возбуждено уголовное дело.