«Ничего, кроме презрения к народу, это не вызывает»

Скандал вокруг имущества российского премьер-министра Дмитрия Медведева обрастает комментариями.

На прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, опубликовал расследование про недвижимость второго лица в РФ. Дворцы, яхты, виноградники – всё это де-факто принадлежит премьеру, уверены его противники.

– Ну, на Медведева несчастного накинулись, – саркастически прокомментировал это писатель Михаил Веллер в эфире «Эха Москвы».

– Боже мой, пара яхт! Вы видели в ролике Навального эти яхты? Какие это яхты? Это же какие-то шверботы! По сравнению с яхтой Мельниченко или Абрамовича это же не яхта – это какой-то ялик хромающий.

В общем, унизительно довольно премьеру иметь такие яхты, когда у каких-то олигархов ходят такие крейсера 140-метровые, понимаешь…

Люди с такими привычками, наклонностями, с реализациями таких мечт являются позором страны и опускают представление об этой стране, ее гражданах за границей ниже плинтуса. И нужны бешеные деньги на пропаганду, чтобы замазывать это все и говорить: «зато мы делаем ракеты и переплываем Енисей».

Как должны относиться нормальные люди в цивилизованных странах к известию о том, что руководители огромной страны неизвестно на какие средства строят себе сумасшедшие дворцы, покупают виноградники, семьи устроены за границей… виллы, вообще, в сумасшедших пентхаусах в то время, как страна на 108-м месте по здравоохранению?! Ничего кроме презрения к стране, ну, и заодно презрения к народу, который его населяет, это вызывать не может…

Шендерович: Руководящая шпана презирает подведомственный народ — и согласитесь, имеет все основания для этого чувства.