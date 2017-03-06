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Скандалы
06.03.2017
Задержан экс-депутат Мингорсовета, которого искали кредиторы

В правоохранительных органах пока не сообщают подробности задержания экс-чиновника, а также информацию о суммах, которые пытаются вернуть кредиторы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя администрации Партизанского района Минска, экс-депутата Мингорсовета Николая Петрамовича, сообщает Sputnik со ссылкой на СК.

Информация о том, что Петрамовича ищут кредиторы, появилась в СМИ в начале декабря 2016 года. Потерпевшие сначала пытались сами установить, куда исчез должник, а после безуспешных поисков обратились в правоохранительные органы. ГУВД Минска начало проверку по факту исчезновения мужчины. 

– Бывший зампред главы администрации Партизанского района Минска задержан, с его участием проводятся следственные действия, – сообщил в понедельник официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович. 

По его словам, в отношении Петрамовича возбуждено уголовное дело. 

В начале зимы 2016 года в СМИ появилась информация о том, что граждане, у которых Петрамович занял деньги, а затем исчез, написали заявления в милицию. Ни ГУВД и СК не сообщают, о каких суммах идет речь. Также правоохранительные органы не раскрывают подробности задержания экс-чиновника.

 
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