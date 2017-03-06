Коваль увел жену у Мезина

Необычная рокировка случилась у бывших вратарей хоккейной сборной Беларуси Андрея Мезина и Виталия Коваля. Жена первого ушла ко второму.

Менее двух лет назад Мезин и Коваль с женами вместе путешествовали по США…

Анжелика Мезина в интервью goals.by говорила:

– Ковали – очень близкие друзья нашей семьи. Андрей дружит с Виталием, я – с его женой Юлей, и наши дети хорошо контактируют…

А недавно Анжелика отправилась в США уже с Виталием.

«Комсомольская правда в Белоруссии» дозвонилась до Андрея Мезина.

- Андрей, Анжелика выставила в соцсетях фотографии с сердечками. На фото она и Виталий Коваль. Вы, наверное, знаете…

- Нет, я не смотрел. Мы с ней в разводе. Практически развелись.

- Как же так? Несколько лет назад Анжелика рассказывала нам в рубрике «Формула любви» о том, какая у вас счастливая и крепкая семья.

- Спросите лучше у нее: как, что и почему она выставляет. Единственное, что я могу сказать, что у нас в марте должен состояться развод.

- Кто подал на развод – вы или она?

- Совместное решение. Лучше спросите у нее.

- Подождите, такая красивая история любви. Как так случилось, что вы расстались?

- Вот и спросите у нее: я в этой истории чуть-чуть в стороне.

- В смысле – в стороне: вы же – глава семьи…

- Ну вот я, как глава семьи, недосмотрел... Но я не хочу это поднимать и выносить на публику.

Брак Андрея и Анжелики для обоих был не первым. У них двое общих детей. Две дочери и у Виталия Коваля.

Такая вот «лав стори»…