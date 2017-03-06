Как чиновники пытаются не пропустить «революционный указ» о поддержке частной инициативы

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимателей Виктор Маргелов рассказал о том, как продвигают документ, на который очень рассчитывает бизнес.

В понедельник появилась новая информация о проекте указа, который призван раскрепостить частную инициативу в малых городах.

Речь идет о возможном моратории на проверки до конца 2020 года и широких налоговых льготах для субъектов ритейла, общепита и бытовых услуг.

– Это еще не документ, а только проект, который неделю назад обсуждался на консультативном совете при Министерстве антимонопольного развития и торговли, – объяснил ситуацию Виктор Маргелов в экспресс-комментарии «Салідарнасці». – Инициатива получила безусловное одобрение со стороны делового сообщества, но, как было сказано, 18 государственных органов выступили против.

По словам собеседника, самым большим противником таких изменений является Министерство финансов:

– Ставки налогов в проекте указа льготные, по упрощенной системе налогообложения. Как только Минфин видит, что из бюджета выпадает копейка, тут же становится в жесточайшую позу. Чиновники не хотят слушать ни о каких преимуществах, поэтому легким это решение не будет.

Маргелов добавил, что в понедельник состоится заседание рабочей группы по предпринимательской активности при главе государства. По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться предложения, которые помогут убедить чиновников принять соответствующее решение.

– Огромная проблема – обеспечить занятость населения. А точнее –самозанятость. Эта проблема актуальна, особенно в регионах. Обеспечить ее другими методами – созданием производства, например, требует больше денег и времени, поэтому пока принято решение таким способом действовать, – пояснил собеседник «Салідарнасці».