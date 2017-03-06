Очередь за Навальным

Открывшийся в Казани штаб оппозиционного политика не смог вместить всех его сторонников. Фотофакт.

Фото Борис Бронштейн, «Новая газета»

В воскресенье вечером Алексей Навальный открыл в Казани свой шестой по счету предвыборный штаб. Очередь зарегистрированных волонтеров, пожелавших послушать потенциального кандидата в президенты России, растянулась на целый квартал Московской улицы города.

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