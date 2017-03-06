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Общество
06.03.2017
Павел Рос
«Думали, что на границе стоят инвесторы с чемоданами, набитыми деньгами»

«Салiдарнасць» выясняла, с чем связан резкий спад числа иностранных туристов, приехавших в Беларусь в 2016-м.

Согласно данным официальной статистики, число иностранных туристов, приехавших в Беларусь, за год сократилось почти на 83 тысячи. Если в 2015 году в страну в составе организованных и экскурсионных групп приехало 300 тысяч иностранцев, то в прошлом – лишь 217 тысяч.

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– Ситуация действительно выглядит парадоксальной, – сказала в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» главный редактор газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик. – С одной стороны, делаются какие-то шаги по облегчению въезда иностранцев. Как мы помним, еще в прошлом году был введен безвизовый въезд для посетителей Беловежской пущи, Гродно и Августовского канала. С другой – мы видим падение количества зарубежных туристов.

По словам эксперта, туризм – это сложная индустрия, в которой трудно добиться результата, не имея тщательно продуманного комплексного подхода:

– Когда мы отменяли визы для граждан Турции, наверное, никто не думал, что парадоксальным образом статистика покажет уменьшение количества турецких туристов. Да, это странно. Но если мы посмотрим внимательно, то увидим, что Беларусь – это совсем не дешевое направление. И в последние годы оно сильно подорожало для иностранцев. Рестораны, транспортный сервис и отельные услуги – все это стоит недешево. Думаю, поэтому туристы переориентировались на Украину и Россию.

Главред туристического издания обращает внимание, что интерес к любой стране на туристическом рынке имеет свойство пропадать – особенно, если постоянно не заниматься продвижением туристической сферы.

– Одними визами ничего не решишь, – подчеркнула Лилия Кобзик. – Мы сейчас отменили визы – но результат, как говорят турфирмы, будет только в 2016-2019 году. Быстрой отдачи не будет. Отменять визы нужно было лет десять назад, как минимум, а то и раньше.

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По наблюдениям собеседницы, когда белорусские власти отменяли визы, «про туризм никто не думал».

– Считалось, что на границе стоят инвесторы с чемоданами, набитыми деньгами. И единственное, что их смущает и не дает добраться до Беларуси, это визы. Они думали только об инвесторах, которые приедут в страну, чтобы вложить свои денежки в нашу экономику, которая очень плохо себя чувствует. А ведь главное – это атмосфера в стране. Про нее кто-нибудь подумал? Она как-нибудь меняется у нас, чтобы люди хотели приехать сюда отдохнуть?

На уровне человеческих отношений и туристических поездок у нас с Россией ничего плохого не происходит. Напротив, у россиян хорошее отношение к Беларуси. Так как у России обострились отношения со многими странами, к нам они относятся как к последней надежде и братскому народу.

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Отвечая на вопрос о влиянии белорусско-российского нефтегазового конфликта на поток туристов из России, Лилия Кобзик отмечает, что рядовые россияне по-прежнему хорошо относятся к Беларуси:

– Единственное, что влияет на въезд россиян в Беларусь – это наличие у них денег. И вот здесь видна разница. Если раньше все говорили, мол, надо ехать в белорусские санатории, потому что они копейки стоят, то теперь уже оказывается – не копейки. Как и с ресторанами: многие говорят, что у нас очень дорого не только развлечься, но и просто поесть.

 
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